Ürdün'den İsrail'in Suriye Saldırısına Sert Tepki

Ürdün, İsrail'in Suriye'nin Humus ve Lazkiye kentlerine düzenlediği saldırıların bu ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün, İsrail'in kardeş Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Humus ve Lazkiye kentlerindeki çeşitli bölgeleri bombalamasını en sert şekilde kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Bunun "uluslararası hukukun açık bir ihlali, Suriye'nin egemenliğine yönelik doğrudan bir saldırı ve bu ülkenin güvenlik ile istikrarını hedef alan tehlikeli bir tırmanış" olduğu vurgulandı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve 1974 Ayrılma Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal eden, Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını hedef alan tüm saldırı ve uygulamalarının durdurulması gerektiği kaydedildi.

Ürdün'ün Suriye'nin güvenliğine, istikrarına, egemenliğine, topraklarının ve halkının bütünlüğüne tam desteği yinelendi.

Suriye'nin güvenliği ve istikrarının tüm bölgenin istikrar ve güvenliğinin temel dayanaklarından biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma "yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme, İsrail'i Suriye'ye yönelik saldırılarını ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuku ve uluslararası meşruiyet kararlarını ağır şekilde ihlal etmeyi durdurmaya zorlama" çağrısında bulunuldu.

???????Kuvvetlerin Ayrılığı Anlaşması (Ayrılma Anlaşması), İsrail ile Suriye arasında 31 Mayıs 1974'te imzalanmış, 6 Ekim 1973 Savaşı ve sonrasındaki yıpratma dönemini sona erdirmişti.

İsrail'e ait savaş uçakları, dün gece Suriye'nin Humus ve Lazkiye illerine hava saldırıları düzenlemişti.