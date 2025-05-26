Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskınına Sert Tepki

Ürdün, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'ın bulunduğu bir grup siyasetçinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "açık bir ihlal ve Aksa'yı bölme girişimleri" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ben-Gvir ve diğer yetkililerin, aşırılık yanlısı Filistin topraklarını gasbeden İsrailli büyük grubunun başında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını en sert ifadelerle kınıyoruz. Bu baskın, sözde Bayrak Yürüyüşü ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiş ve kabul edilemez provokatif uygulamalara sahne olmuştur." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in işgalci güç olarak verdiği taahhütleri, kutsal yerlerdeki tarihi ve hukuki statükoyu açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu aşırı sağcı bakanın uygulamaları ve Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınları, Doğu Kudüs'ün İsrail'in egemenliği altında olmayan işgal altındaki bir şehir olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz." denildi.

Ürdün'ün baskını en güçlü ifadelerle kınadığı aktarılan açıklamada, "işgal polisi tarafından bu tür baskınların kolaylaştırılmasının da kabul edilemeyeceği" kaydedildi.

Açıklamada, bu durumun, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğuna işaret edilerek, "zaman ve mekan bakımından Aksa'yı bölmeye yönelik tehlikeli bir çaba" olarak nitelendirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, "bu ihlallerin devam etmesinin sonuçları" konusunda uyarıda bulunarak, işgalci güç olarak İsrail'i "aşırılıkçı Bakan Ben-Gvir ve fanatik Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tüm kışkırtıcı eylemlerine son vermeye" çağırdı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, İsrail Milletvekili Yitzhak Kreuzer işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirmişti.