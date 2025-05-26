Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskınına Sert Tepki

Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskınına Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve diğer yetkililerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, bu eylemi açık bir ihlal olarak nitelendirerek uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Ürdün, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'ın bulunduğu bir grup siyasetçinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "açık bir ihlal ve Aksa'yı bölme girişimleri" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ben-Gvir ve diğer yetkililerin, aşırılık yanlısı Filistin topraklarını gasbeden İsrailli büyük grubunun başında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını en sert ifadelerle kınıyoruz. Bu baskın, sözde Bayrak Yürüyüşü ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiş ve kabul edilemez provokatif uygulamalara sahne olmuştur." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in işgalci güç olarak verdiği taahhütleri, kutsal yerlerdeki tarihi ve hukuki statükoyu açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu aşırı sağcı bakanın uygulamaları ve Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınları, Doğu Kudüs'ün İsrail'in egemenliği altında olmayan işgal altındaki bir şehir olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz." denildi.

Ürdün'ün baskını en güçlü ifadelerle kınadığı aktarılan açıklamada, "işgal polisi tarafından bu tür baskınların kolaylaştırılmasının da kabul edilemeyeceği" kaydedildi.

Açıklamada, bu durumun, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğuna işaret edilerek, "zaman ve mekan bakımından Aksa'yı bölmeye yönelik tehlikeli bir çaba" olarak nitelendirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, "bu ihlallerin devam etmesinin sonuçları" konusunda uyarıda bulunarak, işgalci güç olarak İsrail'i "aşırılıkçı Bakan Ben-Gvir ve fanatik Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tüm kışkırtıcı eylemlerine son vermeye" çağırdı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, İsrail Milletvekili Yitzhak Kreuzer işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu

Takımdan ayrılacak iki yıldızı resmen duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

Oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldüren babanın ifadesi kan dondurdu
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak

Fenerbahçe şampiyonluk kutlamalarının programını açıkladı
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.