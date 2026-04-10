Ürdün'den "İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurma kararına" tepki

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararına tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad el-Mecali yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurma kararına tepki göstererek, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Mecali, Tel Aviv'in yeni yasa dışı yerleşim kararını kınayarak, bunun iki devletli çözümü ve Filistin'in 1967 sınırlarında, Kudüs başkentli bağımsız devlet kurma hakkını zedelediğini söyledi.

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak Batı Şeria'ya tamamen egemen olma çabalarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Mecali, İsrail'in Batı Şeria'daki tüm faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu vurguladı.

Ürdünlü Sözcü, uluslararası toplumdan hukuki ve ahlaki sorumluluğunu üstlenerek, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yayılmacı adımlarını durdurması için İsrail üzerinde baskı oluşturmasını istedi.

İsrail'in 34 yeni yerleşim birimi kurma kararı

İsrail'in İran'a saldırıların gölgesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararı aldığı bildirilmişti.

İ24 televizyonu, "rekor sayıda yerleşim birimi" şeklinde aktardığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde kararın onaylandığını kaydetmişti.

Haberde, Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek 34 yeni yerleşim yeri kurma kararının ABD'nin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle gizli tutulduğu aktarılmıştı.

Kararın İran'a yönelik saldırılar sürerken alındığına dikkat çekilen haberde, onaylanan kararda Batı Şeria'nın kuzeyinde A ve B bölgelerinde Filistinlilerin yaşadığı alanların da yer aldığı belirtmişti.

Haberde, mevcut hükümetin şimdiye kadar 69 yerleşim yerini onayladığı, son kararla bu sayının 103'e çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
