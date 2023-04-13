Ürdün'den İsrail'in Hristiyanların Kutsal Cumartesi kutlamalarına kısıtlama getirmesine tepki

Ürdün, Ortodoks Hristiyanların işgal altındaki Kudüs'te yer alan Kıyamet Kilisesi'nde 15 Nisan'da düzenleyeceği Kutsal Cumartesi kutlamalarına İsrail tarafından dayatılacak kısıtlamaları reddettiğini bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in, cumartesi günü dini ayinlere katılmak üzere Kıyamet Kilisesi'ne girmek isteyen Hristiyanlara yönelik kısıtlamaları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Kudüs'te işgalci güç olarak kutsalların tarihi ve hukuki statüsüne saygı duyması gerektiğini belirten Mecali, İsrail'i Kudüs'te Hristiyanlara yönelik tüm kısıtlamalara son verme ve kentteki kutsal mekanlarda özgürce ibadet etmeye aykırı uygulamalardan sakınmaya davet etti.

Mecali, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsü ve kentteki kutsalları korumak için Ürdün'ün mümkün olan her adımı atmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kudüs'teki Kiliseler Komisyonu, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Kutsal Cumartesi kutlamalarına katılıma gerekçesiz bir şekilde kısıtlama getirdiğini duyurmuştu.

Komisyon, Kıyamet Kilisesi'nde düzenlenecek ayine katılımın 1800 kişiyle sınırlanmak istendiğini bildirmişti.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" şeklinde de isimlendirilen Kutsal Cumartesi, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı'nın öncesinde kutlanıyor.