Ürdün'den İsrail'in Hastane Saldırısına Sert Tepki

Ürdün, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıyı kınayarak, Tel Aviv'in saldırganlığının bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen bir şiddet sarmalına neden olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne yapılan ve aralarında gazetecilerin de olduğu 20 kişinin öldüğü saldırının en şiddetli şekilde kınandığı ifade edildi.

Saldırıyla, uluslararası hukukun ve Savaş zamanında sivillerin sorunmasına ilişkin 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin açıkça ihlal edildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü ve sivilleri, hastaneleri, gazetecileri ve sağlık personelini sistematik olarak hedef aldığı aktarıldı.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırganlığının ve işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden ihlallerinin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen bir şiddet sarmalına neden olduğu uyarısı yapıldı.

Uluslararası topluma ahlaki sorumluluğunu yerine getirme ve İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya, yeterli ve sürdürülebilir insani yardım girişine izin vermeye zorlama çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Kayıtlarda, İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze'de bugüne kadar 246 gazeteciyi öldüren İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamasında "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.