Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria İlhakına Sert Tepki

Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin açıklamaları "iki devletli çözümü destekleyen uluslararası iradeye meydan okuma" olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Batı Şeria'nın Filistin şehirleri hariç tamamının İsrail'e ilhak edilmesi" yönündeki çağrısına tepki gösterildi.

Açıklamada,"İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Filistin topraklarına yaptığı baskınları, Batı Şeria'nın ilhakı ve Filistin Devleti'nin kurulmasının engellenmesi yönündeki düşmanca ve ırkçı sözlerini ve Filistin yönetimine yönelik tehditlerini en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bunun, "iki devletli çözüme destek veren uluslararası iradeye meydan okuma" olduğu vurgulandı.

İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir şekilde egemenlik hakkının bulunmadığının altı çizilen açıklamada "Uluslararası toplumun bu tür ihlallere sessiz kalması, İsrailli yetkilileri cesaretlendiriyor ve şiddet sarmalını besliyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verdiği destekle önce çıkan aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'daki boş arazilerin tamamını İsrail'e ilhak etmesi çağrısında bulunmuştu.

Smotrich'in ilhak edilmesini istediği bölgeler, Batı Şeria'nın yüzölçümünün yüzde 82'sini oluşturuyor.