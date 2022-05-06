Ürdün'den, İsrail'in Batı Şeria'da yüzlerce Filistinlinin tehciri anlamına gelen kararına tepki

Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mesafir Yatta bölgesinin statüsüyle ilgili Filistinlilerin itirazını reddederek bölge sakinlerinin zorla tahliyesinin yolunu açan İsrail yargı kararına tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Yatta'daki Filistinlileri yerinden etmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarında 3 bin 988 konut inşa etme projesinde ilerleme sağlamasına karşı uyardı.

Ebu'l Ful, Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin uluslararası hukukun ve uluslararası meşruiyet kararlarının açık ve ciddi bir ihlali olduğunu belirterek, bunu "yasa dışı, reddedilen ve kınanmış bir adım" olarak değerlendirdi.

İsrail'e bağlı Kudüs Yüksek Mahkemesi, dün Mesafir Yatta bölgesinin, "İsrail ordusuna ait eğitim alanları" sayılmasına karşı Filistinlilerin yaptığı itiraz başvurusunu reddederek bölge sakinlerinin zorla tahliyesinin yolunu açmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 2000'de "askeri alan" olduğu iddiasıyla Filistinli bedevilerin yaşadığı El-Halil kırsalındaki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan 8 köyün tahliyesi için dava açmıştı.

İsrail, söz konusu bölgelerin 1980'den bu yana kullanım dışı olduğunu iddia ederek bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesini talep ederken, Filistinliler bu iddiaları yalanlıyor.

El-Halil'in güneyinde yer alan bu köylerin bulunduğu bölge Filistinliler tarafından "Mesafir Yatta" olarak isimlendirilirken İsrail ise buraya "Cebel el-Halil" diyor.

"Mesafir Yatta", Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılan Batı Şeria'nın "C" bölgesinde yer alıyor. İsrail, bu bölgede Filistinlilerin inşa faaliyetlerini engelliyor.