Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria'da 4 bin yasa dışı konut inşasını onaylamasına tepki

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 4 bin yasa dışı Yahudi yerleşim konutu inşasına onay vermesini ve Filistinlilere ait çok sayıda evi yıkmasını kınadı.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heysem Ebulful, yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimlerin genişletilmesi ve bölge sakinlerinin zorla evlerinden çıkarılmasının "uluslararası yasaları ve kararları açık bir şekilde ihlal" anlamı taşıdığını belirtti.

İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşası, bunları genişletmesi ve topraklarına el koyarak Filistinlileri göçe zorlaması şeklindeki tek taraflı uygulamalarının, "yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu" ifade eden Ebulful, yapılanların, adil, kapsamlı barışı sağlama ve çözüm çabalarını baltaladığını kaydetti.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, hükümete bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin 4 bin konutluk yeni Yahudi yerleşim birimi inşasına onay verdiği bilgisi paylaşılmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığından 6 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin yerleşim alt komitesinin, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde yaklaşık 4 bin konut inşa etmeye yönelik 25 planı onaylamak için 12 Mayıs'ta toplanacağı belirtilmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.