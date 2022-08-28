Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ürdün'den İsrail'e, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini "derhal durdurma" çağrısı

Güncel Haberler

Ürdün'den İsrail'e, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini 'derhal durdurma' çağrısı

Ürdün, İsrail'e Mescid-i Aksa'nın baskınlarla ihlal edilmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısı yaparak, ihlallerin "derhal durdurulmasını" istedi.

Ürdün, İsrail'e Mescid-i Aksa'nın baskınlarla ihlal edilmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısı yaparak, ihlallerin "derhal durdurulmasını" istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Aşırılık yanlıları, İsrail polisinin koruması altında, provoke edici bir biçimde Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ihlal ederek, buraya baskın düzenlemeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "artan ihlallerin yanı sıra yapılan provokasyonların; uluslararası hukukun, Kudüs'teki tarihi ve yasal statükonun ve kutsal mekanların açıkça ve kabul edilemez bir biçimde ihlali" olduğu ifade edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının derhal durdurulması talep edilen açıklamada, olayların "herkesi etkileyebilecek tehlikeli bir eğilim" gösterdiği uyarısında bulunuldu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Fanatik Yahudi yerleşimciler bugün, İsrail polisinin eşliğinde gruplar halinde El- Esbat (Aslanlı) Kapısından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel

İsrail Ürdün Aksa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title