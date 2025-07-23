Ürdün'den Gazze'ye 36 Tır Gıda Yardımı

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu, 36 tırdan oluşan ve gıda malzemeleriyle dolu bir yardım konvoyunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiğini duyurdu.

Haşimi Hayır Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adına bir yardım konvoyunun Zikim Sınır Kapısı'ndan Gazze'nin kuzeyine geçtiği belirtildi.

Gıda malzemeleri yüklü toplam 36 tırdan oluşan konvoyun Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine girdiği dile getirildi.

Ürdün'ün resmi ajansı PETRA'nın haberinde ise Ürdün'ün son günlerde 111'i Dünya Gıda Programı ve 36'sı da Dünya Merkez Mutfağı ile koordinasyon halinde olmak üzere Gazze'ye toplam 147 tır yardım gönderdiği belirtildi.