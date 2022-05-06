Ürdün'den, Filistinli ve İsrailli sivillere karşı artan 'şiddet' uyarısı

Ürdün, Filistin ve İsrail'deki sivillere karşı "şiddet sarmalı" olarak adlandırdığı tehlikeli tırmanış konusunda uyararak, bu durumu "daha kötünün habercisi" olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful, Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya yaptığı açıklamada, şiddet ve gerginliğin tırmanmasının tehlikeli bir gösterge olduğunu söyledi.

Herkesin sağlamaya çalıştığı kapsamlı sükunetin, aşırılığı besleyen ve gerçek bir siyasi ufkun yokluğundan beslenen umutsuzluk ortamında çatlamaya başladığını aktaran Ebu'l Ful, ülkesinin, İsrail'de dün 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı ve sivillere yönelik her türlü şiddeti kınadığını belirtti.

Ebu'l Ful, mevcut tırmanış dalgasında onlarca Filistinlinin hayatına mal olan sivillere yönelik şiddetin, tırmanışın artışına katkıda bulunacağını ve bedelini herkesin ödeyeceğini kaydetti.

Sözcü Ebu'l Ful, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak amacıyla acil ve ciddi müzakerelere geri dönülerek barış sürecinin ciddiyetine olan güveni yeniden tesis etmek için derhal harekete geçilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Ebu'l Ful, artan şiddet sarmalını kontrol altına almak için acil harekete geçilmesinin yanı sıra kapsamlı sükuneti korumak, kışkırtıcı ve tırmandırıcı uygulamaları durdurmak, özellikle kutsallara yönelik ihlallerin ve Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerinin önüne geçmek için gerekli tüm önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. İsrail polisinin 2 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedilmişti.

Saldırganların kimliğine ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmemişti.