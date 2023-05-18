Ürdün'den fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına kınama

Ürdün, fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrailli bakan ve bazı milletvekillerinin katılımıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

Ürdün, fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrailli bakan ve bazı milletvekillerinin katılımıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan El-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin koruması altında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Aksa'ya yönelik baskınların "kabul edilemez, provokatif uygulamalar" olduğunu belirtti.

Yerleşimcilerin 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla gerçekleştirdiği "bayrak yürüyüşü" eylemlerini provokatif ve gerginliği tırmandırıcı şeklinde nitelendiren Mecali, İsrail'in yerleşimcilere "bayrak yürüyüşü" eylemlerine izin vermesinin durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu.

Mecali, "İsrail'in Kudüs ile kutsalları üzerinde hiçbir egemenliği olmadığını; Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin toprağı olduğunu" vurguladı.

Bu baskınların, Kudüs'ün tarihi ve yasal statükosu ile uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çeken Mecali, Mescid-i Aksa'nın tamamının Müslümanlar için bir ibadet mekanı olduğunu belirtti.

Mecali açıklamasında, İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm uygulama ve ihlalleri durdurması; kutsallığına saygı göstermesi çağrısında bulundu.

İsrail güçlerinin koruması altındaki 900'den fazla fanatik Yahudi, gün içinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Baskında İsrail'in Necef ve Celile bölgelerinden sorumlu Bakan Yitzhak Wasserlauf, Likud Partisinden milletvekilleri Ariel Kellner, Amit Halevi, Dan Illouz'un yanı sıra eski milletvekili Shuli Mualem, eski Likud Partisi Milletvekili aşırılıkçı haham Yehuda Glick de yer aldı.

Aksa'ya yönelik bugünkü baskınlar, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl provokatif şekilde düzenlenen "bayrak yürüyüşü" çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Yahudi yerleşimcilerin "bayrak yürüyüşü" dolayısıyla yaptığı çağrılar nedeniyle ilerleyen saatlerde baskınların artmasından endişe ediliyor.

Filistinli gruplar, geçen yıllarda Yahudi yerleşimcilerin taşkınlıkları ve saldırıları nedeniyle Filistinlilerle aralarında gerginlikler yaşanması sebebiyle "bayrak yürüyüşü"nün iptal edilmesini istiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Mayıs'ta İsrail Meclisinde Likud Partisi üyelerine yaptığı açıklamada, "Bayrak yürüyüşü planlandığı gibi her zamanki rotasında devam edecek." demişti.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna göre, bu seneki yürüyüşe aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de dahil olduğu dört İsrailli bakanın katılması planlanıyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüş sırasında Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, Filistinlilere sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuş, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.