Ürdün'den Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa Baskınına Sert Tepki

Ürdün, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "tehlikeli bir tırmanış" şeklinde nitelendirerek kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in sıkı güvenlik tedbirleri altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterildi.

Aksa'ya yapılan bu baskının tehlikeli ve kışkırtıcı bir adım olduğu vurgulandı.

Baskının, Mescid-i Aksa'nın mevcut hukuki ve tarihi pozisyonuna yönelik bir ihlal olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te, Müslüman ve Hıristiyanlara ait mukaddesatlar üzerinde herhangi bir egemenliği yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanlara ait bir ibadethanedir ve Ürdün Evkaf ve İslami İşler ve Kutsal Yerler Bakanlığına bağlı Kudüs Vakıfları ve Mescid-i Aksa İşleri İdaresi, külliyenin işlerini yönetmek ve buraya girişi düzenlemek için münhasır yargı yetkisine sahip tüzel kişidir."

Ürdün Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerini durdurması için uluslararası tutum alınması çağrısında bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve beraberindeki İsrailliler, bu sabah sıkı güvenlik tedbirleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.