Ürdün: İsrailli aşırı sağcı Bakan'ın Mescid-i Aksa'ya baskını kabul edilemez bir provokasyondur

Ürdün, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, bu eylemin tarihi ve hukuki statüyi ihlal ettiğini belirterek, benzeri provokasyonlara son verilmesi çağrısında bulundu.

Ürdün, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını, "kabul edilemez bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli aşırı sağcı Ben-Gvir'in Aksa'ya yönelik yeni baskınına tepki gösterildi.

Ben-Gvir'in sürdürdüğü ihlallerin, Mescid-i Aksa'daki mevcut tarihi ve hukuki statükonun açık bir ihlali olarak değerlendirildiği açıklamada, "Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskını, kınanması gereken bir gerilim ve kabul edilemez bir provokasyondur." ifadeleri yer aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in işgal altındaki Kudüs kentinin üzerinde egemenliği olmadığı gibi Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsallar üzerinde de bir egemenliğinin olmadığı vurgulandı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir'in İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya yönelik sürdürdüğü baskınların kınandığı açıklamada, "Ben-Gvir'in baskınları, Mescid-i Aksa'ya yeni bir statükoyu dayatmayı hedefleyen kabul edilemez kışkırtıcı provokasyonlardır." denildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına yönelik İsrail ihlallerinin yol açacağı sonuçlara karşı uyarıda bulunulan açıklamada, Tel Aviv yönetimine de bahsi geçen ihlallerine son vermesi çağrısında bulunuldu.

Ürdün, Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor

Ürdün, 26 Ekim 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Arabe Anlaşması kapsamında Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Aynı anlaşmanın 9. maddesinde, "İsrail'in Ürdün Haşimi Krallığı'nın Kudüs'teki kutsal mekanlardaki mevcut durumuna saygı duyması" öngörülüyor.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Statükoya göre, fanatik Yahudilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor ancak söz konusu gruplar, sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskın düzenliyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
