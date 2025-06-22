Ürdün'den ABD'nin İran Saldırılarına Sert Tepki

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Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının bölgede ciddi sonuçlara yol açacağı ve gerilim dumanlarını artıracağı konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, sorunların çözümü için uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların bölgede feci sonuçları olacağı ve gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların büyük bir endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Bölgede tehlikeli bir şekilde tırmanan gerilimin feci sonuçları olacağına işaret edilen açıklamada, bölgenin daha fazla savaş ve çatışmaya sürüklenmesinin önüne geçilmesi için ortak şekilde hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "bölgedeki tüm krizlerin uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararlarına uygun şekilde, halkların haklarına ve devletlerin egemenliğine saygı gösterilerek çözülmesi için harekete geçilmesi" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İran'ın nükleer programı hususunda siyasi çözüme varılması için müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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