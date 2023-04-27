Ürdün'deki Zateri Mülteci Kampı'nda çıkan yangında bir Suriyeli öldü, 3 kişi yaralandı

Ürdün'ün kuzeydoğusundaki Mefrak ilinde yer alan Zateri Mülteci Kampı'ndaki mobil evlerde çıkan yangında bir Suriyeli mültecinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ürdün'ün kuzeydoğusundaki Mefrak ilinde yer alan Zateri Mülteci Kampı'ndaki mobil evlerde çıkan yangında bir Suriyeli mültecinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ulusal Güvenlik Sözcüsü Albay Amir es-Sertavi, yaptığı yazılı açıklamada, Mefrak iline bağlı sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin bu sabah Zateri Mülteci Kampı'ndaki mobil evlerde çıkan yangına müdahale ederek söndürdüğünü belirtti.

Sertavi, yangında bir kişinin vücudunda çeşitli yanıklar oluşması sonucu hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden Sertavi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Kuzey komşusu Suriye'nin topraklarına coğrafi yakınlığı nedeniyle Ürdün'ün en fazla Suriyeli karşılayan kentlerinden biri olan Mefrak'ta resmi verilere göre 86 bin 471 mülteci bulunuyor. Mefrak'taki ülkenin en büyük kampı Zateri'de ise yaklaşık 80 bin Suriyeli bulunduğu belirtiliyor.

Ürdün'de yaşayan 1 milyon 300 bin Suriyelinin yaklaşık yarısının 2011'den önce evlilik, ticaret ve akrabalık bağları sebebiyle ülkeye giriş yaptığı biliniyor.