Ürdün'deki Yunus Emre Enstitüsü ve Yermuk Üniversitesi Türk Dili Günü Etkinliği Düzenledi

Ürdün'deki Yunus Emre Enstitüsü ile Yermuk Üniversitesi, öğrencilerin Türk dili ve kültürüyle bütünleşmesini sağlamak amacıyla Türk Dili Günü etkinliği düzenledi.

İrbid'deki Yermuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin düzenlediği dil haftası kapsamında gerçekleşen etkinlik, üniversitenin Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amman Koordinatörü Ensar Fırat ve Yermuk Üniversitesi Rektörü İslam Masad'ın yanı sıra üniversite hocaları ve öğrenciler katıldı.

Masad, açılış konulmasında üniversitenin Türk Dili Bölümüne verdiği destekten ötürü Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.

Etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı Türkçe şiir ve şarkı dinletisinin yanı sıra Türk yemeklerinin de tanıtıldığı çok sayıda kültürel ve dilsek pasaj yer aldı.

Etkinlik kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan üniversitenin Sami ve Doğu Dilleri Bölüm Başkanı Hasan Zuyut, anadili konuşanlarla sürekli iletişimin dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunduğunu, yerel ifade ve terminolojinin anlaşılmasını sağladığını ve öğrencinin dili akıcı ve kendinden emin bir şekilde kullanmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Zuyut, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Büyükelçiliğindeki eğitim danışmanıyla koordineli olarak Türkçe konuşan öğretim üyesi sayısını artırmaya ve Erasmus Plus programı kapsamında Türk üniversitelerindeki Türkçe bölümleri ile birçok mutabakat zaptı ve akademik değişim anlaşması imzalamaya çalıştıklarını kaydetti.

YEE Amman Koordinatörü Fırat ise bu tür etkinliklerin, Türk dili ve kültürünün yakından tanınmasına büyük katkı sağladığını ve Türk üniversitelerinin sağladığı burs ve programlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda öğrencileri bilgilendirdiğini kaydetti.