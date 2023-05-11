Ürdün'deki Rum Vadisi eşsiz manzarasıyla dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

Ürdün'de benzersiz doğa manzarasıyla yıllardır turistlerin uğrak noktası olarak bilinen Rum Vadisi'nde, ziyaretçilere çadırda geceleme ve deve ile gezinti gibi seçenekler sunuluyor.

Ürdün'de benzersiz doğa manzarasıyla yıllardır turistlerin uğrak noktası olarak bilinen Rum Vadisi'nde, ziyaretçilere çadırda geceleme ve deve ile gezinti gibi seçenekler sunuluyor.

Başkent Amman'ın yaklaşık 250 kilometre güneyinde yer alan ülkenin en büyük vadisi Rum, yapısındaki benzerlikler nedeniyle "Ay Vadisi" olarak da isimlendiriliyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlayan, kumtaşı ve granit kayaların içinde kızıl bir görüntüye sahip Rum Vadisi, eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Rum Vadisi'nde Bedevilerin yaşamını tecrübe etmek, çöl doğasını deneyimlemek isteyenler için de çadırdan evler bulunuyor.

Bunun yanı sıra yine mekanın doğal yapısına uygun şekilde Rum Vadisi'nde isteyenler için deve ile gezinti seçeneği de mevcut.

Turistler, bölge halkının geçim kaynaklarından biri haline gelen deveyle seyahat ederek sıra dışı bir deneyim yaşıyor; arazi araçlarıyla bölgeye kadar getirilen ziyaretçiler, Bedevilerin kendi usulüyle pişirdiği çayın tadına bakıyor.

Pek çok uygarlığın kalıntılarını taşıyan, yüksek kum tepeleri, kızıl kayalıklar, dar kanyonlar ve geniş kum vadilerinden oluşan, kültürel, tarihi ve turistik öneme sahip Rum Vadisi'nin sakinleri ise Bedevilerden oluşuyor.

Bedevi yaşamına şahitlik etmek ve yıldızları seyretmek isteyenler ise vadide kurulan çadırlarda geceleyebiliyor.

Turistler deveyle seyahati tercih ediyor

Bölgedeki gençlerden Nayif Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistler için bir seyahat aracı olan devenin onlara çölde Bedevi hayatını deneyimleme fırsatı sunduğunu söyledi.

Turistlerin, çölde seyahat için araçlara göre daha konforlu ve rahat sayılan deveyle seyahati tercih ettiklerini aktaran Ali, yer ne kadar sarp ve engebeli olursa olsun devenin buralardan geçebildiğini belirtti.

Ali, "Bizim burada farklı kişilere ait 25 devemiz var. Bu bizim ekmek kapımız. Deveyle çölde gidilen mesafe, turistin talebine göre 5 ila 30 kilometre arasında değişiyor. Turistler kendi ülkelerinde yaşayamadıkları bir deneyim olduğu için deveyle seyahati çok seviyor ve bindiklerinde çok mutlu oluyorlar." dedi.

Deveyle seyahatin ücretinin katedilen mesafeye göre değiştiğini aktaran Ali, fiyatların 7 ile 25 dinar (Yaklaşık 9-35 dolar) arasında olduğunu kaydetti.

Ülkeyi ziyaret eden Alman turist Philip Fontwein de "Deveye binmek inanılmaz keyifli. Ülkemizde olmayan farklı bir deneyim yaşıyoruz. Rum Vadisi'nde keyifli bir seyahat yapmamıza imkan tanıyan develeri seviyorum." diye konuştu.

Bölgeyi ziyaret eden turistlere rehberlik yapan Atallah ez-Zelabiye de devenin, Rum Vadisi'nin büyülü güzelliğini görmek, kendini doğanın kollarına bırakmak ve sessizliğin tadını çıkarmak isteyen turistler için tercih edilen bir seyahat aracı olduğunu ifade etti.