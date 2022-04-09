Ürdün'deki Amman Kalesi

Kale bölgesindeki yapılardan görüntüler Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Roma döneminden kalma Amman Kalesi, tarih boyunca Roma, Bizans ve Emeviler gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve dünyanın hala yaşanılan en eski yerleri arasında sayılmaktadır.

Bölgede tarihi Herkül Tapınağı, Bizans kilisesi ve Emevi Sarayı gibi yapılar yer almaktadır.