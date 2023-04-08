Ürdün'de Yüzlerce Kişi Filistin'e Destek İçin Yürüdü

Yüzlerce Ürdünlü, Cuma günü başkent Amman'ın merkezinde Mescid-i Aksa ve Filistin halkına destek için yürüyüş düzenledi.

Yüzlerce Ürdünlü, Cuma günü başkent Amman'ın merkezinde Mescid-i Aksa ve Filistin halkına destek için yürüyüş düzenledi.

Protestocular, Filistinlilerle dayanışma ifade eden "Kudüs'teki insanların yanındayız: Yalnız değilsiniz" yazan pankartlar taşıdı.

Müslümanların kutsal yerleşkelerinden biri olan Mescid-i Aksa'da namaz kılarak geçirdikleri Ramazan ile eş zamanlı olarak Yahudilerin Hamursuz'u kutladıkları hassas bir dönemde meydana gelen son gerginlik, İsrail'in Mescid-i Aksa yerleşkesine düzenlediği baskınla tetiklendi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada saldırının gerilimi tehlikeli şekilde tırmandırdığını ifade ederken, bunun kınanmış ve kabul edilemez bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.(XHTV)