Ürdün'de Yunus Emre Enstitüsü'nden uzaktan Türkçe eğitimi konferansı

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçenin uzaktan eğitim imkanları konusunda İrbid'deki Yermuk Üniversitesi'nde konferans düzenledi.

Yermuk Üniversitesi'ndeki Türk Dili Bölümü ile koordinasyon içerisinde düzenlenen konferans Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürü Yavuz Kartallıoğlu tarafından verildi.

Çok sayıda Ürdünlü öğrencinin katıldığı konferansta Amman Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu da hazır bulundu.

Konuşmasında YEE'nin dünya genelindeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Kartallıoğlu, enstitünün, 54 ülkede 65 merkezi bulunduğuna işaret etti.

Video gösterimine yer verilen konferansta, dil öğreniminde yardımcı olacak birçok program olduğunu belirten Kartallıoğlu, Türkçenin uzaktan eğitim sistemi hakkında bilgi verdi.

Türkçenin Ürdün'de alternatif bir dil olarak öğretilmesine devam edileceğini vurgulayan Kartallıoğlu, Yermuk Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerin Türk üniversitelerinde öğrenim bursu almada önceliğinin olacağını aktardı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da 1000 kişilik bir okulda 900 öğrencinin seçmeli dil dersi olarak Türkçeyi tercih ettiği aktarılmıştı.