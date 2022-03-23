Ürdün'de yerel seçimlere katılım yüzde 30'un altında kaldı - Haberler

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Ürdün'de yerel seçimlere katılım yüzde 30'un altında kaldı

AA - Laith Al - Güncel
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Ürdün'de yerel seçimlere katılım yüzde 30'un altında kaldı

Ürdün'de dün düzenlenen yerel seçimlere katılım yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

Ürdün'de dün düzenlenen yerel seçimlere katılım yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

Bağımsız Seçim Komisyonunun verilerine göre, 3 bin 801'i erkek, 845'i kadın toplam 4 bin 646 adayın, 100'ü belediye başkanlığı olmak üzere 1325 sandalye için yarıştığı seçimlerde katılım oranı bir önceki seçimlere göre düştü.

Ülkede 2017'de yapılan seçimlerde yüzde 31,7 olan katılım oranı yüzde 29,6'ya geriledi. Ürdün genelinde en az katılımın yaşandığı kent ise yüzde 14,7'lik oranla başkent Amman oldu.

Gözlemciler, katılımdaki düşüşün, adayların seçim programlarının olmamasından kaynaklandığını belirtiyor.

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Muhammed er-Ravaşide ise söz konusu düşüşe rağmen sonuçların "tatmin edici" olduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Ürdün'de 4 milyon 599 bin 602 kayıtlı seçmen bulunuyor.

AA / Laith Al - Güncel

Belediye Başkanlığı, Ürdün, Güncel, Haberler

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