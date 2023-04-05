Ürdün'de Yardım Kuruluşları Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Yapıyor

Ürdün'de bir sivil toplum kuruluşu, Ramazan boyunca günde 3.000 ila 4.000 kişiye iftar yardımı dağıtıyor.

"Tkiyet Um Ali" adlı yardım kuruluşunun genel müdürü, 2003'ten bu yana ülkedeki açlık sorunuyla mücadele için imkanları olmayanlara gıda yardımı yaptıklarını söylüyor.

SES 1 (Arapça): SAMER BALQAR, Tkiyet Um Ali Genel Müdürü:

"Tkiyet Um Ali, yıl boyu sürdürülebilir gıda yardımıyla krallığın nüfusunun yüzde 3'üne destek sağlıyor. Tkiyet Um Ali, ayda 20.000 aileye, yani yaklaşık 100.000 kişiye yardım sağlıyor ve bağışçılar ile yardımların ulaştırıldığı insanlar arasında bir köprü görevi üstleniyor."

SES 2 (Arapça): SAMER BALQAR, Tkiyet Um Ali Genel Müdürü:

"Bizimki gibi kurumların görevi, gönüllülere yapılacak işleri dağıtmak, gönüllülük sürecini yerine getirmeleri için gerekli tüm araçları temin etmek ve bu sayede gönüllüler için benzersiz bir deneyim örgütlemek ve düzenlemek. Böylelikle gönüllüler yaptıkları işin doğrudan sonuçlarına tanık oluyor."

Gönüllü çalışmanın, hem nakdi yardım hem de fiziksel katılım yoluyla sosyal dayanışma kavramını pekiştirdiğini söyleyen Balqar, Ramazan'da günlük gıda yardımı programına yaklaşık 100 gönüllünün katıldığını belirtti.

SES 3 (Arapça): FARAH BARJOS, Gönüllü:

"İhtiyaç sahibi aileler ile ilgilenmek bana faydalı ve anlamlı bir iş yaptığım hissini verdi. Bir insan sadece almamalı, aynı zamanda başkalarına ikram etmeli ve vermeli, hayatımda bu uğurda bir amaç olduğunu hissettim. Ek olarak bu, insanlarla kurduğum ilişkileri ve iletişim becerilerimi geliştirdi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.(XHTV)