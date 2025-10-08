Ürdün'de Ülke Güvenliğine Zarar Vermekten Hapis Cezaları
Ürdün'de mahkeme, ülke güvenliğine zarar vermek ve kaos çıkarmak suçlamasıyla yargılanan bazı sanıklara 3 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Bazı sanıklar füze üretimi suçlamasıyla uzun hapis cezalarına mahkum edilirken, insansız hava aracı davasında dört sanık beraat etti.
Ürdün'de "ülke güvenliğine zarar vermeye çalışma" suçlamasıyla yargılanan bazı sanıkların 3 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları aldığı belirtildi.
Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, mahkeme, "ülke güvenliğine zarar vermeye çalışma ve ülke genelinde kaos çıkarma" suçlamalarından yargılanan kişilere ilişkin kararını açıkladı.
Mahkemenin, sanıklardan 2'sini "füze üretimi" suçundan 15 yıl, birini 7 yıl hapse mahkum ederken, 2 kişiye ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verdiği aktarıldı.
Sanıklardan 4'ünün de "kamu düzenini bozmak ve toplum güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamasıyla 3 yıl 4 ay hapis cezası aldığı bildirildi.
Öte yandan, "insansız hava aracı üretimi" davasından yargılanan 4 sanığın, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat ettiği ve serbest bırakıldığı kaydedildi.
Kararda, daha önce haklarında gözaltı kararı açıklanan 16 sanıktan 13'ünün yargılamasının tamamlandığı ve 3 sanığın durumuna ilişkin bilginin paylaşılmadığı ifade edildi.
Ürdün istihbaratının nisan ayında "ülke güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan komploları engellediği" ve komplolara karışan 16 kişiyi gözaltına aldığı açıklanmıştı.