Ürdün'de terör suçlarından aranan 3 kişi çatışmada öldürüldü

Ürdün'de güvenlik güçleri ile terör suçlarından aranan 3 kişi arasında çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğü bildirildi. Aranan kişilerden ikisi daha önce ıslah merkezinden kaçarken, diğer kişi ise bir güvenlik görevlisinin öldürülmesi davasının hükümlüsüydü.

Ürdün'de terör suçlarından aranan 3 kişinin, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin ülkenin güneydoğusundaki çöl bölgesinde terör suçlarından hüküm giymiş 3 kaçağın yakalanması için operasyon düzenlediğini belirtti.

Söz konusu kaçakların güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada 3'ünün öldüğünü aktaran Sertavi, güvenlik güçlerinden ölen veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

Aranan kişilerden ikisinin birkaç gün önce ıslah merkezinden kaçtığını, diğerinin ise 2022 Aralık ayında Maan kentinde bir güvenlik görevlisinin öldürülmesi davasının hükümlüsü olduğunu belirten Sertavi, ölen kaçakların kimliklerinin yakınları tarafından teyit edildiğini de paylaştı.