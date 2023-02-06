Ürdün'de Şap Hastalığı Yüzünden Hayvan Barınakları 14 Gün Süreyle Kapatıldı

AMMAN, 6 Şubat (Xinhua) -- Ürdün devlet televizyonu Al Mamlaka, ülkede Pazar günü yeni bir şap hastalığı (FMD) türü tespit edilmesinin ardından tüm hayvan barınaklarının 14 gün süreyle kapatıldığını duyurdu.

AMMAN, 6 Şubat (Xinhua) -- Ürdün devlet televizyonu Al Mamlaka, ülkede Pazar günü yeni bir şap hastalığı (FMD) türü tespit edilmesinin ardından tüm hayvan barınaklarının 14 gün süreyle kapatıldığını duyurdu.

Al Mamlaka'ya göre Ürdün Tarım Bakanlığı hastalığın yayılmasının ardından Irak'tan kaba yem ithalatını geçici olarak askıya alma kararı aldı.

Bakanlık, Zarqa vilayetinin kuzeyindeki Al Dhuleil bölgesinde görülen şap vakalarının çoğunun, hastalığın yeni bir suşundan kaynaklanan enfeksiyonlar olduğunu belirtti.

Bakanlık, çeşitli ihtiyati tedbirler aldığını ve veteriner karantinası, sanitasyon ve aşılama konusunda ilerlemek için bakanlıklar ve yerel yönetimle temasa geçtiğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca besi hayvanlarının aşılanması ve veteriner hastaneleri kurulması için bir kampanya başlattı.

Al Dhuleil Süt Sığırları Birliği Başkanı Ali Ghabayen, Al Dhuleil bölgesinde bulunan çiftliklerdeki inek ve buzağıların yüzde 90'ının yeni FMD suşu ile enfekte olduğunu ve Al Dhuleil'de 150 inek ve buzağının şap hastalığından öldüğünü söyledi.

Bakanlık, yeni suşa karşı veteriner aşıları üreten şirketlerle temasa geçtiğini bildirdi.

Ürdün İnek Yetiştiricileri Birliği Başkanı Laith Al Hajj, Pazar günü yaptığı açıklamada, yeni suş yüzünden oluşan kayıpların şimdiye kadar yaklaşık 25 milyon Ürdün dinarına (35,24 milyon ABD doları) ulaştığını söyledi.