Ürdün'de Ramazan Pazar Günü Başlayacak
Xinhua - Güncel
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AMMAN, 2 Nisan (Xinhua) -Resmi Petra ajansının haberine göre Ürdün, hilalin Cuma günü görülmemesi nedeniyle Ramazan'ın Pazar günü başlayacağını resmi olarak duyurdu. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
AMMAN, 2 Nisan (Xinhua) -Resmi Petra ajansının haberine göre Ürdün, hilalin Cuma günü görülmemesi nedeniyle Ramazan'ın Pazar günü başlayacağını resmi olarak duyurdu. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
Xinhua / Güncel