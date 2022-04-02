Ürdün'de Ramazan Pazar Günü Başlayacak - Haberler

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Ürdün'de Ramazan Pazar Günü Başlayacak

Xinhua - Güncel
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Ürdün'de Ramazan Pazar Günü Başlayacak

AMMAN, 2 Nisan (Xinhua) -Resmi Petra ajansının haberine göre Ürdün, hilalin Cuma günü görülmemesi nedeniyle Ramazan'ın Pazar günü başlayacağını resmi olarak duyurdu. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

AMMAN, 2 Nisan (Xinhua) -Resmi Petra ajansının haberine göre Ürdün, hilalin Cuma günü görülmemesi nedeniyle Ramazan'ın Pazar günü başlayacağını resmi olarak duyurdu. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Nisan, Ürdün, Pazar, Cuma, Güncel, Haberler

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