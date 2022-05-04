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Ürdün'de Ramazan bayramı

AA - Ahmad Shoura - Güncel
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Görüntü Dökümü: Lunaparkta eğlenenlerden görüntüler Suriyeli göçmen İyad al-Hamdan ile röportaj 11 yaşındaki Lian Muhannad ile röportaj 16 yaşındaki Liyn Alawnih ile röportaj İrbid'deki Lunapark sahibi Hüseyin Abdülkadir ile röportaj İRBİD - Ramazan bayramının son gününde Ürdün'ün İrbid...

Görüntü Dökümü:

Lunaparkta eğlenenlerden görüntüler

Suriyeli göçmen İyad al-Hamdan ile röportaj

11 yaşındaki Lian Muhannad ile röportaj

16 yaşındaki Liyn Alawnih ile röportaj

İrbid'deki Lunapark sahibi Hüseyin Abdülkadir ile röportaj İRBİD - Ramazan bayramının son gününde Ürdün'ün İrbid kentindeki vatandaşlar, kentteki lunaparklarda çocuklarıyla birlikte eğlenerek bayram sevinci yaşadı.

AA / Ahmad Shoura - Güncel

Lunapark, Röportaj, Suriyeli, Ürdün, Güncel, Haberler

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