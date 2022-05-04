Ürdün'de Ramazan bayramı
AA - Ahmad Shoura - Güncel
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Görüntü Dökümü: Lunaparkta eğlenenlerden görüntüler Suriyeli göçmen İyad al-Hamdan ile röportaj 11 yaşındaki Lian Muhannad ile röportaj 16 yaşındaki Liyn Alawnih ile röportaj İrbid'deki Lunapark sahibi Hüseyin Abdülkadir ile röportaj İRBİD - Ramazan bayramının son gününde Ürdün'ün İrbid...
Görüntü Dökümü:
Lunaparkta eğlenenlerden görüntüler
Suriyeli göçmen İyad al-Hamdan ile röportaj
11 yaşındaki Lian Muhannad ile röportaj
16 yaşındaki Liyn Alawnih ile röportaj
İrbid'deki Lunapark sahibi Hüseyin Abdülkadir ile röportaj İRBİD - Ramazan bayramının son gününde Ürdün'ün İrbid kentindeki vatandaşlar, kentteki lunaparklarda çocuklarıyla birlikte eğlenerek bayram sevinci yaşadı.
AA / Ahmad Shoura - Güncel