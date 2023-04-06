Ürdün'de protestocular, İsrail Büyükelçisi'nin ülkeden kovulmasını istiyor

Ürdünlüler, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınları sebebiyle başkent Amman'da düzenledikleri gösteride ülkeden İsrail Büyükelçisi'nin kovulmasını istedi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanan yüzlerce Ürdünlü, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Ülkedeki Müslüman Kardeşler Cemaati ve İslami Çalışma Cephesi Partisinin ortak çağrısıyla bir araya gelen protestocular, "Ne elçilik ne elçi, defol git", "Halk, Aksa'nın özgürlüğünü istiyor" şeklinde slogan attı.

Protestoda konuşma yapan Müslüman Kardeşler Cemaati Genel Müfettişi Abdulhamid el-Zuneybat, "siyonistlere verilecek ilk cevap temiz topraklarımızdan Büyükelçi'nin kovulması ve oradaki elçilerimizi çekmektir" dedi.

"Düşman sözden ve eylemsizlik dilinden anlamaz" diyen Zuneybat, ciddi bir fiili tavır alınması ve özgürlük savaşında ortak olunması gerektiğini belirterek, hükümetin tüm tutumlarından Aslan İni saldırı grubunun bir roketinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi "savaş alanına" çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, 450'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne 5 roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.