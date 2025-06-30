Ürdün'de Metil Alkol Zehirlenmesi: 9 Ölü, 17 Yaralı

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Ürdün'ün Ez-Zerka kentinde metil alkol zehirlenmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi hastanede tedavi altına alındı. Ruhsatlı bir alkollü içecek fabrikasının ürettiği metil alkolün tüketimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ürdün'de metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 9 kişinin öldüğü, 17 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili bilgi verildi.

Ez-Zerka kentinde "metil alkol" zehirlenmesi nedeniyle 9 kişinin öldüğünü aktarılan açıklamada, aynı konudan 17 kişinin de hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden daha önce yapılan açıklamada, bir fabrikada üretilen alkollü içecekleri tükettikten sonra hayatını kaybedenlerin olduğu bildirilmişti.

Açıklamada, yapılan incelemede metil alkolün kaynağının tespit edildiği, ruhsatlı bir alkollü içecek fabrikasına ait olduğu bilgisi verilmişti.

Gıda ve İlaç Dairesi kurumu işbirliğinde fabrikanın kapatıldığı ve içindekilere el konulduğu ifade edilen açıklamada, sorumluların gözaltına alınarak yargıya sevk edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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