Ürdün'de maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı - Haberler

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Ürdün'de maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı

AA - Laith Al - Güncel
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Ürdün'de maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı

Ürdün, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Mart 2020'de uygulamaya konan maske kullanım zorunluluğunun tamamen sona erdiğini duyurdu.

Ürdün, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Mart 2020'de uygulamaya konan maske kullanım zorunluluğunun tamamen sona erdiğini duyurdu.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne'nin konuya ilişkin bildirisi, ülkenin resmi haber ajansı PETRA'da yayımlandı.

Bildiride, salgından korunma önlemleri kapsamında uygulanan maske kullanım zorunluluğunun açık ve kapalı alanlarda tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Söz konusu karar, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gün içerisinde ülkenin bağımsızlığının 76. yıl dönümü vesilesiyle halka hitap ettiği konuşmasından sonra açıklandı.

Kral 2. Abdullah konuşmasında Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin sonlandırılacağını umduğunu ifade etmişti.

Ürdün, Mart 2020'den itibaren Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla birçok tedbir ve kısıtlamayı hayata geçirmişti.

Söz konusu kısıtlamalardan yaklaşık 2 yıl sonra 21 Mart'ta Kovid-19 tedbirleri hafifletilmiş, camiler ile ibadet yerlerinde sosyal mesafe ve açık alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştı.

AA / Laith Al - Güncel

Ürdün, Güncel, Haberler

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