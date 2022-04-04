Ürdün'de Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle bu yıl ramazan süslerine rağbet arttı

Ürdün'de salgının etkisinde geçen son iki ramazanın ardından bu yıl Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle ramazan süsleri ve kandillere rağbet yeniden arttı.

Salgının etkisinin azalması ve alınan tedbirlerin hafifletilmesi sonrası psikolojik olarak kendilerini daha rahat ve mutlu hisseden Ürdünlülerin, önceki yıllara oranla ramazan süslerinin satıldığı çarşılarda yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Başkent Amman'daki Vasatu'l Beled bölgesinde yer alan çarşıda ramazan süsleri satan Muvaffak el-Kaysi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Virüs önlemlerinin gevşetilmesi etkili oldu. İnsanlar rahat bir nefes aldı. Salgın döneminde yaşadıklarımıza kıyasla satışlarda kayda değer bir iyileşme söz konusu." dedi.

Tüm dünyada yaşanan genel fiyat artışlarına rağmen süslemelerde çok bir yükseltme yapmadıklarını belirten Kaysi, fiyatlar konusunda bir memnuniyetsizlik olmadığını, yine de talebin insanların maddi durumuna göre şekillendiğini kaydetti.

Ürdün'de ramazan süslemeleri

Ürdün'de 15 yıl önce sadece bazı evlerde görülen ramazan süslemeleri geleneği, gelinen aşamada ülke geneline yayılmış durumda.

Ürdünlüler, kandiller, ışıklar ve ramazanı sembolize eden dekoratif unsurlarla artık sadece evlerini değil, dükkanlarını da süslüyor.

Eski ramazanlarda camilere ve akşam vakti iftar davetlerine kandillerle gidildiği için de kandil, bu süslemelerin arasında mübarek ayı sembolize eden ve sık kullanılan modellerden biri olarak dikkat çekiyor.

Ürdün, mart ayı sonunda, ibadet yerlerinde sosyal mesafe kuralını kaldırmış, maske kullanımının da kapalı ortamlarla sınırlandırılması yönünde karar almıştı.