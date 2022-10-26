Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ürdün'de kabine revizyonu öncesinde bakanlar istifa etti

Güncel Haberler

Ürdün'de kabine revizyonu öncesinde bakanlar istifa etti

Ürdün'de bakanlar, hükümette yapılması beklenen beşinci revizyon öncesinde Başbakan Bişr el-Hasavne'ye istifalarını sundu.

Ürdün'de bakanlar, hükümette yapılması beklenen beşinci revizyon öncesinde Başbakan Bişr el-Hasavne'ye istifalarını sundu.

Ülkenin resmi haber ajansı PETRA'da yer alan haberde, Bakanlar Kurulu'nun başkent Amman'daki toplantısında bakanların istifalarını sunduğu belirtildi.

Bakanların kabinede olacak revizyon için istifa ettikleri aktarılan haberde, revizyonun hangi bakanlıkları kapsayacağı ya da zamanıyla ilgili bilgi verilmedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre ise Ürdün Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliğin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

Ekim 2020'de kurulan 32 üyeli Hasavne hükümetinde sonuncusu 11 Ekim 2021'de olmak üzere şu ana kadar 4 revizyon gerçekleştirildi. İlk revizyon 2 Aralık 2020'de, ikincisi 7 Mart'ta, üçüncüsü de 29 Mart'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kabine Ürdün Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title