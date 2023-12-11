Ürdün'de İsrail saldırılarına destek veren küresel grev

Ürdün'de birçok özel sektör, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için gerçekleştirilen 'küresel greve' destek verdi. Başkent Amman ve İrbid kentlerinde grev tam anlamıyla uygulanırken, bu kentlerde çok sayıda mağaza ve dükkan kepenk indirdi. Söz konusu işletmelere Gazze'ye destek ifade eden pankartlar asıldı. Trafikteki araç yoğunluğu ile okula giden öğrenci sayısının da az olması dikkati çekti.

Ürdün'de birçok özel sektör, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için gerçekleştirilen "küresel greve" destek verdi.

Başkent Amman ve İrbid kentlerinde grev tam anlamıyla uygulanırken, bu kentlerde çok sayıda mağaza ve dükkan kepenk indirdi. Söz konusu işletmelere Gazze'ye destek ifade eden pankartlar asıldı.

Trafikteki araç yoğunluğu ile okula giden öğrenci sayısının da az olması dikkati çekti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Alimler Birliği ve dünyanın dört bir yanından STK ve aktivistler, 11 Aralık Pazartesi günü dünya çapında "StrikeForGaza (Gazze için grev)" etiketiyle İsrail saldırılarına tepki ve Gazze'ye destek amaçlı küresel grev çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 102'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 430 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.