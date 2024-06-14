Ürdün'de İsrail saldırıları ve fiyat artışları nedeniyle kurbanlık talebi düşüşte

Ürdün'de bu yıl, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının etkileri ve fiyat artışları nedeniyle kurbanlık talebinin zayıf olduğu ifade ediliyor.

Kurban satıcıları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, vatandaşların kurbanlık satın alma talebinde önceki yıllara göre gözle görülür bir düşüş olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 8 ayı geride bırakırken yaşanan dramın, insanların kurbanlık satın alma ve bayram geleneklerini uygulama isteklerini de olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Küçükbaş hayvan satıcısı Ömer er-Rantisi, bu yıl kurban fiyatlarının geçen yıla göre çok yüksek olduğunu, ithal koyunun fiyatının 180 dinar (yaklaşık 250 dolar) ile 250 dinar (yaklaşık 350 dolar) arasında değiştiğini ifade etti.

Yerli koyun fiyatının ise 220 dinar (yaklaşık 310 dolar) ile 300 dinar (yaklaşık 420 dolar) arasında değiştiğini kaydeden Rantisi, fiyat artışının yüzde 25'e ulaştığına işaret etti.

Rantisi, fiyat artışının, yerli koyunların yurt dışına ihracatının yapılmasının yanı sıra piyasanın ihtiyaç duyduğu koyun türlerinin de bulunamamasından kaynaklandığını söyledi.

Tüccar Muhammed Tameri de kurbanlıkların yurt dışına ihracatının yapılması dolayısıyla fiyatların çok arttığını ifade ederek, şu an kurbanlık talebinin zayıf olduğunu ancak bayram günlerinde talebin artmasını beklediklerini aktardı.