Ürdün'de İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden gösteri düzenlendi

Ürdün'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto edip, Filistin direnişine destek amacıyla gösteri düzenledi.

Direnişi Desteklemek için Ulusal Forum'un çağrısıyla, "Savaşırken direnişle elele... Müzakere ederken direnişle elele" sloganıyla akşam namazından sonra düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi, Başkent Amman'daki El-Huseyni Camisi'nden hareket ederek En-Nahil (Palmiye) Meydanı'na kadar yürüdü.

"Ey Kassam, ver ver, Eylat'ı başlarında patlat", "Tekrarla, tekrarla, tekrarlamaya devam et, 7 Ekim yeni bir zafer", "Hamas teröristtir diyorlar, Ürdün'ün tamamı Hamaslıdır" gibi sloganlar atan göstericiler ayrıca, "Halk Vadi Araba anlaşmasını devirmek istiyor" diyerek, İsrail ile Ürdün arasında 1994'te imzalanan barış anlaşmasının iptal edilmesini talep etti.

Göstericiler, "Dünyanın bütün halkları kendi topraklarına gömülürken, Gazze toprağı kendi şehitlerini gömüyor." ve "Gazze'deki çocuklar yiyecek kıtlığından dolayı açlıktan ölüyor" gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar açtı.

Gösteriye katılanlardan Ümmü Hamza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'de kardeşlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız öldürülüyor, katlediliyor ve biz sessiz kalıyoruz. Bu gösteriyi, Siyonistlerin katliamlarına asla sessiz kalmayacağımızı ve özgürleşene kadar yanlarında olduğumuzu ispatlamak için düzenliyoruz." dedi.

Göstericilerden Ümmü Cemil de yürüyüşe Gazze'nin kadınları ve çocukları ile dayanışma içinde olduklarını göstermek ve İsrail'in şiddetli saldırılarını reddettiklerini ifade etmek için geldiklerini söyledi.