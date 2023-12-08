Ürdün'de İsrail'e Destek Protesto Edildi

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 17 bini aşkın Filistinliyi öldüren İsrail'e verdiği destek nedeniyle ABD yönetimini protesto etti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 17 bini aşkın Filistinliyi öldüren İsrail'e verdiği destek nedeniyle ABD yönetimini protesto etti.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan?) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin yanı sıra bazı sendika ve partilerin çağrısı üzerine cuma namazından sonra ABD'nin Amman Büyükelçiliğine yürümek isteyen binlerce kişi Amman'daki İbad er-Rahman Camisi önünde toplandı.

Ürdün ve Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Ey ABD, ey terörist. Benim ülkemde kural yok", "Ürdün halkı Filistin'in satışına karşı birleşiyor" sloganları attı.

Gösteride ayrıca "Soykırımı durdurun", "Saldırıların başı ABD'dir" gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar taşındı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 177 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 91 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.