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Ürdün'de İsrail'e Destek Gösterisi

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Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek için gösteri yapıldı. Göstericiler, Filistin ve Ürdün bayrakları taşıyarak Gazze'ye desteklerini ifade etti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek için gösteri yapıldı.

Amman'daki Hüseyniye Camisi önünde toplanan yüzlerce kişi, yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Nahil Meydanı'na yürüdü.

İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, ellerinde Filistin ve Ürdün bayrakları taşıyarak Gazze'ye desteğini ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 800 Filistinli öldürüldü, 80 bin 200 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Gazze Amman Ürdün İnsan Hakları Politika Dünya Güncel Haberler

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