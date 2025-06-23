Ürdün'de İran Yapımı İHA Düştü: Çatışma Ortamı Gergin

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Ürdün'ün başkenti Amman'ın batısında, İran'a ait bir insansız hava aracının düştüğü bildirildi. Olay, bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasına yol açarken, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve sonrasında yaşanan çatışmalar dikkat çekiyor.

Ürdün'ün başkenti Amman'ın batısına patlayıcı savaş başlıklı İran'a ait "Şahid 101" tipi insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.

Ürdün'ün El-Memleke televizyonunun haberine göre, Amman'ın batısındaki "Um Uzeyne'de bir restoranın yakınlarına İHA düştüğü ve hasara yol açtığı" aktarıldı.

Olayın ardından bölgenin güvenlik kordonuna alındığı, emniyet güçlerinin ve askeri mühendislik ekibinin geldiği ifade edildi.

İran'ın Şahid 101 kamikaze İHA'sının teknik arıza nedeniyle düştüğü, patlayıcı savaş başlığının can kaybı ve yaralanmaya yol açmadan etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

?? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmada, Ürdün'de 30 İHA'nın düşürüldüğü ve yüzlercesinin havada etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.

?? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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