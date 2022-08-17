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Ürdün'de iki milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Ürdün'de iki milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncel Haberler

Ürdün'ün Zerka ilinde yapılan operasyonda yaklaşık iki milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Ürdün'ün Zerka ilinde yapılan operasyonda yaklaşık iki milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan haberde, Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi'nin özel güvenlik güçleriyle iş birliği içinde operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Elinde çok sayıda uyuşturucu hap sakladığı belirtilen kaçakçılardan oluşan bir çetenin çökertilerek 3 kişinin gözaltına alındığı ve uyuşturucu maddelere el konulduğu kaydedildi.

Operasyon sırasında çete üyeleriyle polis arasında çatışma çıktığı aktarıldı.

Haberde, yaklaşık iki milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğine işaret edilerek konuyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Öte yandan, Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, "narkotik pregabalin ithal etmekten suçlu bulunan 3 kişiye 10 yıl süreyle ağır çalışma cezası" verdi.

Ceza verilen kişilerin yurt dışından çok sayıda uyuşturucu hap getirdiği kaydedildi.

Ayrıca her birine 10 bin Ürdün Dinarı (yaklaşık 253 bin TL) para cezası verilen kişilerin Ürdün'de uyuşturucu satış işlemini internet üzerinden yaptıkları belirtildi.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel

Narkotik Ürdün Güncel Haberler

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