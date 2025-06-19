Ürdün'de İHA Düşmesi Sonucu Çocuk Yaralandı

Ürdün'ün kuzeydoğusundaki Zerka kentine bağlı Azrak bölgesinde İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarla eş zamanlı bir insansız hava aracının (İHA) düşmesi sonucu, 12 yaşındaki kız çocuğu yaralandı, 3 ev ve 2 araçta hasar meydana geldi.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, İHA'nın kaynağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Aynı açıklamada, ülkenin doğusundaki Mafrak kentinde bir okulun çatısına şüpheli bir cismin düştüğü, olayda herhangi bir yaralanma ya da yangın yaşanmadığı ifade edildi.

O sırada okulda öğrenci bulunmazken, ses üzerine binayı terk eden bir idari personelin görev yaptığı kaydedildi.

Ürdün makamları, 14 Haziran'da ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde bir evin üzerine düşen bir cisim nedeniyle 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle hava sahasını birden fazla kez kapatan Ürdün, hava sahasında tespit edilen "yabancı cisimleri" engellediğini duyurmuş ve ülkesinin "savaş alanına dönüşmeyeceğini" vurgulamıştı.