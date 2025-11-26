Haberler

Ürdün'de Güvenlik Kuvvetleri Kanun Kaçaklarına Baskın Düzenledi, İki Şüpheli Öldürüldü

Ürdün hükümeti, İrbid ilinde düzenlenen güvenlik baskınında iki 'kanun kaçağı' şüphelinin öldürüldüğünü açıkladı. Baskında güvenlik güçlerine ateş açıldı, üç kişi yaralandı. Şüphelilerin anneleri canlı kalkan olarak kullanıldı fakat kadın sağ kurtarıldı.

Ürdün hükümeti, güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeyindeki İrbid ilinde "kanun kaçakları"na yönelik düzenlenen güvenlik baskınında 2 şüphelinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed El-Momani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, (İrbid iline bağlı) Er-Ramsa ilçesindeki kanun kaçaklarına yönelik bir güvenlik baskını düzenliyor." ifadesini kullandı.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğünden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, Ramsa ilçesinde önemli soruşturma dosyalarıyla bağlantılı olarak aranan "tekfirci ideolojiye sahip" iki kardeşin saklandığı adrese baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, aranan iki kişi tarafından güvenlik güçlerine yoğun ateş açıldığı, baskın yapan ekipteki üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Gizlendikleri yerde hedef alınmamak için annelerini canlı kalkan olarak kullanan şüphelilerin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, annenin ise sağ salim kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerinde çok sayıda ateşli silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci
