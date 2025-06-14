Ürdün'de Gökyüzünden Düşen Patlayıcı Cisim İki Kişiyi Yaraladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ile İsrail arasındaki gerilim sürerken, Ürdün'ün İrbid kentinde gökyüzünden düşen bir patlayıcı cisim iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, hava sahasının ihlaline izin verilmeyeceğini vurguladı.

(ANKARA) – İran ile İsrail'in arasındaki iki ülkeden biri olan Ürdün'de gökyüzünden düşen patlayıcı bir cisim sonucu iki kişinin yaralandığı duyuruldu.

Devlet televizyonu Al-Mamlaka'nın haberinde, ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde patlayıcı bir cismin düştüğü binadaki iki sivilin yaralandığı bildirildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, dün yaptığı açıklamada ülke hava sahasının ihlaline hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini vurgulamıştı. Aynı gün Ürdün Hava Kuvvetleri ve hava savunma sistemleri, ülke hava sahasına giren birçok füze ve İHA'yı düşürdüklerini açıkladı.

İsrail, dün İran'ın nükleer programını ve üst düzey askeri liderlerini hedef alan saldırılar düzenlemiş, İran ise İsrail'e misilleme saldırılarında bulunmuştu.

Ürdün, İsrail'in ilk saldırısının ardından dün sabah hava sahasını geçici olarak kapatmıştı. Ancak sivil havacılık düzenleme kurumu bu sabah itibarıyla uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Tahran yanacak

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço

İran İsrail'e gece boyu balistik füze yağdırdı! İşte ilk bilanço
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil

Bölgeyi iyi tanıyan siyasetçiden İran yorumu: Vuran İsrail değil
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok

AK Parti Grup Başkanı Güler: Radar cezası diye bir şey yok
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Gören bir daha bakıyor! Her gün arabasının üzerinde çay taşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.