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Ürdün'de Gazze'ye Kan Bağışı Kampanyası

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Ürdün'de binlerce kişi, İsrail'in yaklaşık 9 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nden gelen 'yardım' çağrısına yanıt olarak başlatılan kan bağışı kampanyasına katıldı. Ürdünlü Doktor Bilal el-Azzam, Gazze'deki kardeşlerimizin kan eksikliği olduğu duyurusuna yanıt olarak başlatılan kampanyanın büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Ürdün'de binlerce kişi, İsrail'in yaklaşık 9 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nden gelen "yardım" çağrısına yanıt olarak başlatılan kan bağışı kampanyasına katıldı.

Başkent Amman'da Mesleki Sendikalar Birliği tarafından başlatılan Gazze'ye kan bağışı kampanyası haftalardır sürüyor.

Ürdünlü Doktor Bilal el-Azzam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kan bağışı kampanyası, Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimizin, yaklaşık 3 bin üniteye denk gelen kan eksikliği olduğu duyurusuna yanıt olarak başlatıldı." dedi.

Kan bağışında bulunanların sayısı 4 bini geçti

Doktor Azzam, "Biz (Gazze'den gelen) bu çağrıya yanıt verdik ve büyük bir kan bağışı kampanyası düzenledik. Burada binlerce bağışçı var ve şu ana kadar sayıları 4 bini geçti." ifadesini kullandı.

Azzam, kampanyanın Ürdün Haşimi Hayır Kurumu koordinasyonunda yapıldığına dikkati çekerek, kanların, gelecek pazar günü Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştırılacağını söyledi.

"Bu, yapabileceğimiz en az şey"

Kan bağışında bulunan 28 yaşındaki Ahmed el-Kaysi, "Gazze'deki kardeşlerimiz için kan bağışında bulunmak üzere geldik buraya. Bu, yapabileceğimiz en az; elimizden de en çok gelen şey." dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun şiddetli saldırılarında artan yaralı sayısı nedeniyle, daha önce birçok kez özellikle Gazze'nin kuzeyinde ciddi kan ihtiyacının bulunduğunu duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023^'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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