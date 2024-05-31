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Ürdün'de Gazze'ye Destek Konferansı Düzenlenecek

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Ürdün'de, Gazze'ye destek amacıyla uluslararası bir konferans düzenleneceği açıklandı. Konferansta, Gazze'deki insani felakete müdahale edilmesi ve lojistik ihtiyaçların belirlenmesi için adımlar atılacak.

Ürdün'de, Gazze'ye destek amacıyla 11 Haziran'da uluslararası olağanüstü bir konferans düzenleneceği bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daveti üzerine ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası insani yardım kuruluşları başkanlarının katılacağı bir konferans düzenleneceği ifade edildi.

Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesindeki Kral Hüseyin Bin Talal Kongre Merkezi'nde 11 Haziran'da düzenlenecek konferansta, Gazze'de yaşanan insani felakete acil müdahalede bulunulmasının yanı sıra bunun için atılacak adım ve geliştirilecek mekanizmalar ile lojistik ihtiyaçların belirlenmesine çalışılacağı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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