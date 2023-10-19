Ürdün'de Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi

Ürdün'ün birçok kentinde Gazze ile dayanışma gösterileri düzenlendi.

Ürdün'ün birçok kentinde Gazze ile dayanışma gösterileri düzenlendi.

Ürdün halkı, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Mefrak ve El-Kerak şehirlerinde de Filistin direnişini desteklemek için sokağa çıktı.

İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik görevlilerinden bir kaynak, AA muhabirine Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında bulunan El-Kaluti Camisi önünde düzenlenen gösteriye 5 binden fazla kişinin katıldığını söyledi.

Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, "Canımız, kanımız sana feda olsan ey Aksa" ve "Milyonlarca şehitle Kudüs'e gidiyoruz" gibi Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

Ürdün'deki Direnişi Destekleme Ulusal Forumu, güvenlik güçlerinin Filistin sınırında gösteriye izin vermeyeceğini açıklamasına rağmen cuma namazından sonra gösteri çağrısı yaptı.

Forum, güvenlik güçlerine "kanunlara ve Ürdün topraklarında gösteri yapma hakkına saygı gösterme" çağrısında bulundu.

Ürdün'ün çeşitli bölgelerinde son iki haftadır hemen hemen her gün Gazze'ye destek gösterileri düzenleniyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.