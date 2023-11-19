Ürdün'de Gazze'de Ateşkes İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi
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AMMAN, 19 Kasım (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'daki Prenses Haya Kültür Merkezi'nde, Gazze'de ateşkes çağrısı için düzenlenen sessiz yürüyüşe katılan çocuklar ve ebeveynleri, 18 Kasım 2023. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
AMMAN, 19 Kasım (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'daki Prenses Haya Kültür Merkezi'nde, Gazze'de ateşkes çağrısı için düzenlenen sessiz yürüyüşe katılan çocuklar ve ebeveynleri, 18 Kasım 2023. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel