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Ürdün'de folklorik samir ve huceyni dansları yeniden canlandırılıyor

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Ürdün'de şiir eşliğinde yapılan samir ve huceyni dansları, uzun yıllardır bedevilerin yaşadığı bölgelerde düzenlenen düğünlerin vazgeçilmez eğlencelerinden biri olmaya devam ediyor.

Ürdün'de şiir eşliğinde yapılan samir ve huceyni dansları, uzun yıllardır bedevilerin yaşadığı bölgelerde düzenlenen düğünlerin vazgeçilmez eğlencelerinden biri olmaya devam ediyor.

Samir ve huceyni folklorik dansları, geçmişten bu yana şairlerin kendi lehçelerinde doğaçlama olarak söylediği "Nabati" şiiriyle mezcedilen bir eğlence olarak biliniyor.

Bu dansların yeni nesillere tanıtılmasında önemli rol oynayanlardan biri 61 yaşındaki Emin Arabiyyat.

Arabiyyat, 10 yıl önce Belka vilayetinde yaşları 40 ile 60 arasında değişen 15 kişiyi bir araya getirerek "Salt Özgünlük ve Kültürel Miras" grubunu kurdu.

Ürdünlü Arabiyyat ve ekip arkadaşları, uzun yıllardır kabilelerin sevinçlerini ifade ettikleri samir ve huceyni danslarıyla ülkelerinin ulusal ve tarihi kimliğini korumayı ve eski bir geleneği yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel

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