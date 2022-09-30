Ürdün'de Deve Yarışı Festivali Güncel Haberler AMMAN, 30 Eylül (Xinhua) -- Ürdün'deki Wadi Rum Çölü'nde yapılan deve yarışında yarışan develer, 30 Eylül 2022. Ürdün'ün Wadi Rum Çölü'nde Cuma günü başlayan deve yarışı festivaline 500'ün üzerinde deve katılıyor. AMMAN, 30 Eylül (Xinhua) -- Ürdün'deki Wadi Rum Çölü'nde yapılan deve yarışında yarışan develer, 30 Eylül 2022. Ürdün'ün Wadi Rum Çölü'nde Cuma günü başlayan deve yarışı festivaline 500'ün üzerinde deve katılıyor. (Fotoğraf: Muhammed Ebu Ghosh/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Eylül Ürdün Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ürdün'de Deve Yarışı Festivali - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.