Ürdün'de Deve Yarışı Festivali
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AMMAN, 30 Eylül (Xinhua) -- Ürdün'deki Wadi Rum Çölü'nde yapılan deve yarışında yarışan develer, 30 Eylül 2022. Ürdün'ün Wadi Rum Çölü'nde Cuma günü başlayan deve yarışı festivaline 500'ün üzerinde deve katılıyor.
AMMAN, 30 Eylül (Xinhua) -- Ürdün'deki Wadi Rum Çölü'nde yapılan deve yarışında yarışan develer, 30 Eylül 2022. Ürdün'ün Wadi Rum Çölü'nde Cuma günü başlayan deve yarışı festivaline 500'ün üzerinde deve katılıyor. (Fotoğraf: Muhammed Ebu Ghosh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel