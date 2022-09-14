Ürdün'de Çöken Binada Yaşamını Yitirenlerin Sayısı Beşe Yükseldi Güncel Haberler AMMAN, 14 Eylül (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'da kurtarma ekipleri çöken binanın enkazından çıkarılan cenazeyi ambulansa taşıyor, 13 Eylül 2022. AMMAN, 14 Eylül (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'da kurtarma ekipleri çöken binanın enkazından çıkarılan cenazeyi ambulansa taşıyor, 13 Eylül 2022. Ürdün Kamu Güvenliği Departmanı'ndan (PSD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Amman'da Salı günü konut olarak kullanılan bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı beşe yükseldi. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Eylül Ürdün Güncel Haberler

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